Samardzic, altro che Inter e Napoli: ennesimo colpo di scena | Trattativa agli sgoccioli e firma a giugno

Ennesimo colpo di scena, Samardzic stavolta seduce un’altra squadra in Serie A. La firma potrebbe arrivare già nel mese di giugno.

A fine stagione ci sarà probabilmente un altro capitolo della telenovela Samrdzic. Il serbo, che dopo una serie di trattative non è ancora riuscito a muoversi da Udine, sembra destinato a cambiare finalmente maglia. In Friuli in effetti, in molti hanno esternato l’insofferenza per quanto successo negli scorsi mesi, e il classe 2002 è finto per un periodo anche relegato in panchina per scelte non tecniche.

Dopo la trattativa saltata prima con l’Inter, poi quella con il Napoli, sempre all’ultimo respiro e quando sembrava veramente tutto fatto, il talentuoso centrocampista potrebbe trasferirsi definitivamente in estate, ma rimanere in Serie A.

Di offerte dall’estero sembrano non esserne arrivate, e il rendimento di quest’anno ha sicuramente contribuito. in 27 presenze sono solamente 4 i gol, alcuni bellissimi come quello di Napoli, ma comunque un rendimento non da top team. Ecco le squadre che in Italia continuano a seguire il giocatore.

Samardzic, a fine stagione può lasciare Udine

Nelle scorse ore il quotidiano La Nazione ha riferito di un interessamento da parte della Fiorentina. Secondo quanto si apprende i viola avrebbero intenzione di cambiare marcia e progetto tecnico, con l’addio di Vincenzo Italiano.

Uno dei possibili nuovi colpi di Commisso potrebbe essere proprio il serbo dunque, che tra le big – e tra trattative arenatesi all’ultimo minuti – non sembra avere ancora possibilità di trasferimento. La sua valutazione non è inoltre salita, visto il recente rendimento, il che andrebbe a favore dei viola in un’ipotetica trattativa. Ecco quali sarebbero le cifre da sborsare per la Fiorentina.

La Fiorentina punta Samardzic: servono 20 milioni di euro

Le parti, come riporta La Nazione, avrebbero già discusso di una possibile trattativa a gennaio. Ma con il cambio di allenatore la Viola stavolta potrebbe affondare il colpo per Samardzic. Il giocatore potrebbe gradire la destinazione, e mettersi in luce in una squadra di un altro livello.

La Fiorentina qualora decidesse di puntare su di lui, dovrebbe però sborsare circa 20 milioni di euro. Da Udine però non si opporrebbero per lasciare andare il giocatore, ormai da mesi non in buoni rapporti con ambiente e club.