La Roma si prepara alla rivoluzione. Secondo quanto riportato da “Romagiallorossa.it” trovano conferme le ipotesi di Daniele De Rossi sulla panchina e di Totti come direttore tecnico. Il primo non ha ancora il patentino da allenatore, ma potrebbe avere una deroga per allenare in Serie A. Totti ha già avuto un colloquio con Friedkin.