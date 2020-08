Avevano organizzato un raduno per diffondere il Coronavirus. E’ questa l’iniziativa organizzata in una spiaggia di Tenerife. La polizia spagnola è intervenuta per bloccare la manifestazione, sgomberando la spiaggia di Los Patos. In basso, il tweet in questione:

En la mañana de hoy, un dispositivo de #GuardiaCivil y #PoliciaLocal ha procedido al desalojo de la Playa de Los Patos donde habían 62 personas acampadas. La Guardia Civil había interceptado una quedada en la playa para difundir el COVI-19 en esta zona con acceso prohibido. pic.twitter.com/HKju2TEH2v — Área de Seguridad de La Orotava (@CECOPAL_Orotava) August 8, 2020