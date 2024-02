Roma, chiamata prioritaria dalla Capitale: ‘Torna da noi’ | Dopo tanti anni di nuovo in giallorosso

Un ritorno nella Capitale che per il giocatore potrebbe voler dire tanto. La Roma pronto a riabbracciarlo subito in giallorosso.

Quando arriva la chiamata dalla squadra nella quale sei cresciuto, è difficile rifiutare. La Roma ha intenzione di fare tornare alla base uno dei suoi ex calciatori, che tanto bene sta facendo in questa stagione con un’altra maglia. Il club giallorosso, che ha cambiato faccia con l’arrivo di Daniele De Rossi – anche dal punto di vista dei risultati e del gioco – punta infatti a profili importanti e si prepara all’assalto per il prossimo mercato.

Uno dei tanti obiettivi sarebbe proprio l’ex, cresciuto nel vivaio della Roma e che adesso da capitano sta trascinando la sua attuale squadra verso un grandissimo campionato, pieno di soddisfazioni anche personali oltre che di squadra.

Il centrocampista si è messo in luce con le sue recenti prestazioni, confermando di essere pronto per il ritorno alla casa base. Da Roma lo aspettano a braccia aperte, e la dirigenza giallorossa monitora la situazione da vicino per poi sfoderare l’attacco decisivo in estate.

Roma, per il centrocampo un ex giallorosso

Gli occhi di tutta la Serie A sono sul Frosinone di Di Francesco. Una squadra piena di talenti dal centrocampo in su, nella quale si è messo in mostra anche il capitano Mazzitelli. Il centrocampista classe 1995 – andato a segno anche contro il Milan – piace tanto alla Roma che potrebbe richiamarlo a Trigoria a distanza di quasi 10 anni.

Mazzitelli infatti è cresciuto proprio nel settore giovanile giallorosso, mettendosi in luce e facendo un percorso incredibile. La stagione di aggregazione alla prima squadra però, quella 2013-2014, non coincise con un momento fortunato della Roma, e l’allora 18enne Mazzitelli dopo appena una presenza decise di scendere di categoria e approdare al Sudtirol in Serie C. Ma adesso, nel pieno della maturità calcistica, un ritorno del figliol prodigo è diventata più che una suggestione.

Mercato, Mazzitelli: “La Roma monitora”

Che questo sia l’anno della consacrazione di Luca Mazzitelli ci sono pochi dubbi. Il Frosinone, guidato anche dal suo capitano, incanta e tanti riflettori si sono accesi sugli uomini di Di Francesco. La Roma intanto, secondo quanto riportato da calciofrosinone.it, starebbe seguendo le tracce del 28enne, per capire se sia il caso di riportarlo in giallorosso dopo 10 anni dal suo addio. Al calciatore, romano di nascita, la destinazione sarebbe sicuramente gradita.

Rimarrebbe da battere la concorrenza, visto che il centrocampista fa gola a tante squadre. Certo è che il richiamo della squadra dove si è cresciuto potrebbe giocare a favore della Roma. “La Roma lo monitora“, ha scritto in queste ore il portale che segue da vicino il Frosinone, per quella che potrebbe trasformarsi in estate da suggestione a trattativa concreta.