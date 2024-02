Puoi rimanere ma non a queste cifre: la Juventus è irremovibile | Firma lontanissima

La Juventus rimane ferma sulla sua posizione. Il club non farà passi indietro e la firma sembra veramente lontana.

Un rinnovo che rischia di diventare un problema. La Juventus ha iniziato un nuovo corso, anche sul fronte monte ingaggi, e soddisfare le richieste dei calciatori nei prossimi mesi potrebbe diventare complicato. Sul piatto diversi rinnovi, e la linea della proprietà in estate probabilmente sarà diversa da quella tenuta fino allo scorso anno. Limare gli ingaggi, soprattutto di calciatori in là con l’età, sembra essere una delle priorità alla Continassa.

In questo senso uno dei leader della squadra, autore di grandi prestazioni, rischia di doversi ridurre l’ingaggio e di dovere fare un sacrificio per rimanere a Torino. Le parti non hanno ancora intavolato un discorso, ma la Juventus potrà tenere i suoi campioni solo se questi dovessero fare un passo verso la società.

La firma in questo momento sembra dunque lontana, anche se per quanto riguarda il progetto tecnico, il calciatore rimane assolutamente uno dei punti fermi di Allegri.

Juve, occhio agli ingaggi dei top: a rischio uno dei leader

Saranno mesi di riflessioni e trattative quelli che attendono la Juventus e una serie di big. La società si è messa al lavoro per i rinnovi di contratto di alcuni calciatori, tra cui Szczesny, che al momento percepisce 6,5 milioni di euro a stagione e ha il contratto in scadenza. Il portiere vorrebbe rimanere ancora a lungo alla Continassa, gode del rispetto dei compagni e della stima di allenatore e società. Eppure a giugno si dovrà per forza di cose parlare di soldi.

Le ottime prestazioni – ultima proprio nel derby d’Italia – hanno tolto ogni dubbio sulla qualità del giocatore e su quanto possa ancora essere utile causa. Se la Juventus dovesse alzare un trofeo quest’anno, tanto passerà anche dai guanti del polacco, che però per rimanere a Torino dovrà essere disposto a un sacrificio.

Szczesny, senza un “sacrificio” potrebbe lasciare la Juventus

Classe 1990, Szczesny sembra ancora avere diverse stagioni ad alto livello davanti a sé. Il portiere polacco però, con uno stipendio da top player, potrebbe dover compiere un sacrificio per rimanere in bianconero. E proprio su questo dovrà puntare la società, per evitare imbarazzi in fase di rinnovo. Il contratto è in scadenza nel 2025, e il prossimo anno l’estremo difensore potrebbe anche decidere di lasciare Torino a parametro zero.

Uno scenario che però le parti vorrebbero evitare, visto l’attaccamento alla maglia dimostrato dal portiere e le sue recenti ottime prestazioni. Insomma, servirà venirsi incontro, ma le premesse per una fumata bianca in estate sembrano esserci.