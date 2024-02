Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito il Lecco ha deciso di cambiare ancora in panchina: i blucelesti hanno optato per l’esonero della coppia Bonazzoli-Malgrati, che aveva preso il posto di Luciano Foschi, l’artefice della promozione.

Per quanto riguarda il sostituto, il ballottaggio coinvolge due candidati: Davide Dionigi, ultima esperienza al Cosenza, e Alfredo Aglietti, che nel 2023 aveva guidato il Brescia sempre in Serie B.