Serie B: Ternana e Spezia si svegliano sul finale, al “Liberati” termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina 1-1 il posticipo della 24^ giornata di serie B giocata oggi alle 16.15. Ternana e Spezia dopo 90′ minuti senza reti si svegliano in pieno recupero segnando prima i rossoverdi con Di Stefano, in risposta i liguri con Di Serio. Gli umbri hanno avuto la possibilità di andare in vantaggio prima: al 57′ Pereiro ha fallito un calcio di rigore.

CLASSIFICA: Parma 51, Como 45, Cremonese 45, Venezia 44, Palermo 42, Catanzaro 38, Cittadella 36, Modena 33, Brescia 32, Reggiana 30, Bari 30, Pisa 30, Cosenza 29, Sudtirol 27, Sampdoria 27*, Ascoli 22, Ternana 22, Spezia 22, FeralpiSalò 21, Lecco 20*