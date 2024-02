Milan, fatta per l’erede di Kjaer: colpo di coda in Germania | Si tratta per firmare a giugno

Colpo in arrivo per il Milan, che in difesa ha trovato il sostituto di Kjaer. Si tratta con i tedeschi: manca solo la firma.

Il Milan inizia a guardarsi intorno anche per la prossima stagione. Una squadra da puntellare, dopo i tanti acquisti della scorsa estate, in ogni reparto ma i riflettori al momento sono puntati sulla difesa. Senza dubbio, la necessità di intervenire nel reparto difensivo nasce più dalla recente serie di infortuni che ha colpito i calciatori rossoneri. Un reparto ancora orfano di Thiaw, Tomori e Kalulu, che ha fatto pensare alla dirigenza di dovere intervenire al più presto.

In questo senso, per sostituire uno dei prossimi partenti, la società ha individuato già il nome del difensore del futuro. Furlani proverà a pescare ancora dall’estero, come avvenuto quasi per la maggior parte delle operazioni in entrata del Milan. Simon Kjaer infatti, con il contratto in scadenza nel 2024, andrà sostituito e il profilo individuato dalla dirigenza rossonera sembra in linea con gli acquisti effettuati negli ultimi anni.

Un giovane, di ottima prospettiva, pronto a crescere e a far lievitare il proprio prezzo e valore. Anche sportivo, ci mancherebbe. Intanto per il danese, che a causa dei tanti infortuni dei colleghi di reparto da più di un mese si è preso la maglia da titolare, non sembrano esserci aperture per un rinnovo fino a questo momento.

Milan, Kjaer in partenza: ecco il sostituto classe 2000

Se per Kjaer nonostante le buone recenti prestazioni le porte di Milanello sembrano ormai chiuse, il Milan avrebbe individuato ormai il suo sostituto. Si tratta di un giovane classe 2000, di nazionalità francese che al momento milita nel Wolfsburg. Stiamo parlando di Maxence Lacroix, che da giorni ormai è accostato alla società rossonera e sta vivendo in Bundesliga una importante stagione.

Per portare il francese a Milano, la dirigenza rossonera avrebbe già fatto un tentativo a gennaio in piena emergenza infortuni. I tedeschi però hanno spedito la richiesta al mittente, perché non intenzionati a privarsi del giocatore a stagione in corso. La svolta, per la sua cessione, potrebbe arrivare dunque in estate.

Milan, tutto su Lacroix: pronta la firma a giugno

Nelle scorse ore anche la Gazzetta dello Sport avrebbe dato come probabile l’arrivo di Lacroix in rossonero nella prossima finestra di mercato. La rosea, che ha realizzato una puntigliosa scheda del giovane difensore centrale, ha parlato di trattativa ben avviata e che le parti dovrebbero trovare un accordo economico a giugno.

Il calciatore avrebbe dato la sua disponibilità a vestire rossonero, e il suo contratto con il Wolfsburg è in scadenza nel 2025. Con un valore di 20 milioni di euro, il Milan potrebbe mettere a segno dunque un colpo in prospettiva e dai costi contenuti.