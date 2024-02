L’attaccante palermitano Andrea Compagno vola in Cina per giocare nella Chinese Super League.

Il calciatore classe 1996 lascia l’FCSB, squadra rumena meglio conosciuta come la Steaua Bucarest, dopo un’avventura con numeri decisamente importanti: venti reti in 55 partite. Per lui pronta una avventura al Tianjin Jinmen Tiger FC, club di massima divisione cinese.