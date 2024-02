Entrata killer su un compagno: infortunio assurdo in Brasile (VIDEO)

Infortunio gravissimo quello subito da Bruno Lima e provocato da un compagno di squadra con un’entrata tanto pericolosa quanto assurda.

La drammatica scena ha avuto luogo durante il match tra Vasco da Gama e Audax di Rio, valevole per il Campionato Carioca in Brasile: Bruno Lima, centrocampista dell’Audax si è fratturato la tibia dopo essere stato travolto in un contrasto dal suo compagno Matheus Claudino.

La partita, poi vinta per 1-0 dai padroni di casa allenati da Ramon Diaz, è stata interrotta per parecchi minuti poco dopo il fischio iniziale, quando Lima – impegnato ad inseguire un pallone assieme a un avversario – si è trovato a fronteggiare l’entrata a piedi uniti di Claudino, che ha seguito il vecchio adagio attribuito al ‘Paron’ Rocco (in maniera apocrifa, come ha svelato Gianni Rivera): colpire tutto quello che si muove sull’erba, se poi è il pallone non importa.

Ecco una clip:

O choque que quebrou a perna do Bruno Lima do Audax… pic.twitter.com/6dHIVkyIut — “” (@nalurodriguesz) February 9, 2024