Il ds del Roccella Curtale, intervenuto a “Oplontini.com” in vista del match contro il Savoia, è ritornato sulla gara persa al “Renzo Barbera” contro il Palermo. Ecco qui di seguito le sue parole:

Domenica affronterete il Savoia, una squadra che vuole proseguire la sua marcia per continuare ad insidiare la capolista Palermo. Che avversario si aspetta e come preparerete questa partita?

«Il Savoia non lo scopro certo io, è una delle squadre più forti del campionato se non la più forte insieme al Palermo e anche all’Acireale ma penso che, arrivati a questo punto del campionato, sarà una lotta a due per la vittoria del campionato tra torresi e rosanero. Ho detto ai vostri colleghi palermitani che il Savoia, rispetto al Palermo, ha dalla sua individualità importanti oltre a giocare meglio, mentre la compagine siciliana riesce spesso ad avere la meglio sugli avversari, grazie, perlopiù, a giocate individuali dei suoi calciatori migliori come Floriano, Sforzini e Ricciardo. Chi vincerà il campionato? Beh, non è da trascurare il fatto che il Palermo deve ancora andare a giocare a Torre Annunziata, ad Acireale e mi pare a Licata, dunque ha delle trasferte, sulla carta, complicate da affrontare sia dal punto di vista sia tecnico che ambientale. È ancora tutto aperto e i cinque punti di distanza, non sono tanti».