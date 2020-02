Francesco Scoma, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia e membro dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati, attraverso una nota ha parlato della questione legata all’abbattimento delle barriere dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Ecco quanto si legge:

“Le istituzioni non si impuntino con la società e i tifosi Palermo e promuovano sin d’ora un confronto civile tra le parti per restituire lo Stadio a tutti i cittadini. Oggi grazie alle nuove tecnologie chi sbaglia allo stadio paga: la scusante identificazione e della sicurezza non esiste più. La nostra città merita uno stadio senza barriere: sarebbe un grande passo in avanti per riportare allo stadio le famiglie, le giovani generazioni di appassionati, per sostenere quel senso di inclusione che lo sport favorisce da sempre”.