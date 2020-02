In vista del complicato ed importante match di campionato contro il Palermo, a “Calciocittanovese.it” è intervenuto il capitano giallorosso Flavio Cianci, che ha parlato proprio della prossima gara contro la capolista. Ecco qui di seguito le sue parole:

Flavio, cinque mesi dopo riecco il Palermo. Un match difficilissimo.

«Partite come queste si preparano con più semplicità sotto il profilo dell’attenzione. Ogni singolo elemento della squadra ci tiene a far bene e a mettersi al servizio dei compagni. Sarà una sfida affascinante e difficile per tanti motivi. Ma noi daremo il massimo. Già in settimana l’effetto si va riverberando sugli allenamenti. Le sensazioni sono davvero positive».