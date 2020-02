In vista del complicato ed importante match di campionato contro il Palermo, a “Calciocittanovese.it” è intervenuto il capitano giallorosso Flavio Cianci, che ha parlato proprio della prossima gara contro la capolista. Ecco qui di seguito le sue parole:

C’è un dato statistico interessante. La regola del “Morreale – Proto” vuole che la vincitrice del campionato debba perdere almeno una volta contro la Cittanovese. È già successo con Vibonese e Bari.

«La Cittanovese sta disputando il suo terzo campionato di Serie D. Nelle scorse due stagioni la squadra giallorossa ha battuto la Vibonese al “Razza” e il Bari in casa. Io ero presente in entrambe le occasioni. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni, ma attenzione a non illudersi dietro le suggestioni. La vera nota importante è il fatto di giocare in casa, dove abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta e pericolosa. Noi sicuramente daremo il massimo. Poi quello che verrà lo valuteremo al termine della partita».