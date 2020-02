Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

AMMENDA

Euro 2.000,00 PALMESE A.S.D. Per avere propri sostenitori lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A., nove dei quali lo colpivano alla nuca. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU 29.

Euro 500,00 F.C.GIUGLIANO 1928 Per la indebita apertura di un cancello che favoriva l’ingresso di circa dieci persone non identificate che permanevano all’interno del recinto di gioco fino al termine ella gara.

DIRIGENTI

NIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 4/ 3/2020

CONDEMI GIOVANNI (PALMESE A.S.D.) Allontanato nel corso del primo tempo per avere rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo dell’Arbitro, al termine della gara si introduceva nello spogliatoio arbitrale rivolgendo espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 12/ 2/2020

MONTERVINO FRANCESCO (F.C. S.S. NOLA 1925) Per avere rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’allenatore avversario.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE

ESPOSITO GIANLUCA (F.C. S.S. NOLA 1925) Allontanato per avere protestato all’indirizzo di un A.A., alla notifica del provvedimento disciplinare si posizionava sulla sommità della propria panchina continuando ad impartire indicazione ai propri calciatori.

SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA

CAMPANELLA GIOVANNI (LICATA CALCIO) Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un dirigente avversario.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SERRANO EMANUELE (F.C. S.S. NOLA 1925) Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KEAN DOSSE GIOVANNI (CASTROVILLARI CALCIO) Espulso per intervento falloso su un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva atteggiamento minaccioso e di sfida verso altro calciatore della squadra avversaria.

CALANDRA ANTONINO (TROINA) Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE CARO FRANCESCO (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

BARBIERI SALVATORE (PALMESE A.S.D.)

FAIELLO GIUSEPPE (ROCCELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LOGOLUSO GAETANO (F.C.GIUGLIANO 1928)

DE SANTIS ALESSANDRO (TROINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANGELLA MATTEO (F.C. S.S. NOLA 1925)

MICILLO SALVATORE (F.C.GIUGLIANO 1928)

DAMA DAVIDE (LICATA CALCIO)

CRUCITTI ANTONIO (MESSINA SSDARL)

DE MEIO VINCENZO (MESSINA SSDARL)

SAMPIETRO GIANLUCA (MESSINA SSDARL)

RONDINELLA GENNY (U.S. SAVOIA 1908).