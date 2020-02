Il ds del Roccella Curtale, intervenuto a “Oplontini.com” in vista del match contro il Savoia, è ritornato sulla gara persa al “Renzo Barbera” contro il Palermo. Ecco qui di seguito le sue parole:

A Palermo, in particolare, quegli errori hanno danneggiato non solo voi, ma anche il Savoia, che nella stessa giornata fu bloccato a Castrovillari da un rigore inesistente concesso ai calabresi…

«A Palermo, come le dicevo, ci è stato annullato un goal per il quale non riusciamo ancora a darci una spiegazione oltre ad essere stato concesso si rosanero, un calcio di rigore molto dubbio. Purtroppo, le cose non girarono neanche per il verso giusto perché sbagliammo un rigore e restammo in dieci negli ultimi venti minuti».

Ha avuto modo di vedere anche gli errori arbitrali che hanno e stanno penalizzando il Savoia tra cui il clamoroso rigore non concesso domenica, all’ FC Messina, contro i rosanero e quello altrettanto clamoroso concesso al Castrovillari, qualche settimana fa?

«Si, ho avuto modo di vedere le immagini e senza dubbio, trattasi di errori grossi e pesanti. Anche noi, come Le dicevo prima, abbiamo subito contro, almeno undici errori, tra cui goal annullato, rigori non dati ed altri concessi con molta leggerezza. Quando accadono tutti questi episodi, è normale che ti viene spontaneo pensare a male. D’altronde, sono una persona abituata a dire sempre ciò che pensa e non le ho mandate a dire sia in occasione della partita disputata contro il Nola che subito dopo la gara contro il Giugliano. Naturalmente, so che questa è una guerra persa perché ti bollano come persona che ama fare del vittimismo, ma al contrario, questa è pura realtà e le immagini che abbiamo a disposizione, lo documentano. Se solo quegli episodi che abbiamo subito, fossero stati valutati equamente, a quest’ora saremmo stati molto lontani dai play-out».