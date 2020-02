Il ds del Roccella Curtale, intervenuto a “Oplontini.com” in vista del match contro il Savoia, è ritornato sulla gara persa al “Renzo Barbera” contro il Palermo. Ecco qui di seguito le sue parole:

Dopo aver fatto un’ottima figura a Palermo, avete subito due sconfitte consecutive con Nola in casa, e Giugliano, in trasferta. Quest’ultima, come dicevamo prima, scotta ancora poiché arrivata nei minuti finali. Perché non riuscite a gestire il risultato e a raccogliere quanto in realtà, meritate?

«A Palermo, abbiamo fatto un ottima partita. Ci hanno annullato un goal sicuramente regolare, come del resto hanno dimostrato le immagini. Sugli arbitri, penso di essermi già espresso sufficientemente nel corso delle precedenti interviste e a mio avviso: ci hanno danneggiato, e non poco, nel corso di questo campionato. A Palermo, è stato soltanto uno degli ultimi episodi a nostro sfavore, ma le posso assicurare che in ben undici gare siamo stati vittima di torti evidentissimi. A Giugliano, per esempio, ci hanno annullato ben due reti di cui una regolare, e ci è stato fischiato contro un rigore molto dubbio; quest’anno, insomma, credo che le giacchette nere non siano ben predisposte nei nostri confronti. Con il Nola, nell’ultima mezz’ora, abbiamo giocato con due uomini in meno e nel finale, abbiamo subito un’altra doccia gelata, subendo il pari al 90′ e il sorpasso al 92′. Credo che tutto ciò, sia dovuto sicuramente ad una mancanza di esperienza da parte nostra. È vero che avevamo due calciatori esperti come Colucci e Khoris, squalificati; pur tuttavia, non si possono subire quei due goal in modo così ingenuo».