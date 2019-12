Il campionato cinese negli anni è diventato sempre più popolare, soprattutto perchè grandi campioni sono andati a militare nel torneo asiatico per ottenere stipendi faraonici. Adesso il campionato cinese è pronto a una nuova rivoluzione, infatti secondo quanto riporta “Il Sole 24 ore”, i giocatori stranieri potranno essere di più all’interno delle squadre cinesi, infatti potranno esserci 6 giocatori per ogni club, la normativa precedente prevedeva solamente 3 giocatori. Sono presenti però delle limitazioni. Il governo cinese ha imposto un tetto salariale per ogni società che non può superare i 3 milioni di euro per i giocatori stranieri e 1,2 milioni per i giocatori cinesi. Ciò porterà a un addio agli ingaggi faraonici che si sono visti in passato.