L’Empoli non sta rispettando i favori del pronostico in Serie B, la squadra toscana a inizio campionato era considerata la favorita per la promozione in Serie A, ma al momento la squadra di Muzzi è al tredicesimo posto in classifica. Molti giocatori andranno via da Empoli, uno di questi sarà molto probabilmente Karim Laribi, centrocampista ex Palermo che sta trovando pochissimo spazio nella squadra toscana. Secondo quanto riporta “Pianetaempoli.it” su di lui ci sarebbe l’interesse di due squadre di Lega Pro, ovvero Bari e Monza, il giocatore tunisino potrebbe scendere di categoria.