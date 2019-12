Il Catania è in una situazione societaria difficilissima, la squadra etnea ha grandi problemi a livello economico. Dopo la lettera che i giocatori del Catania hanno ricevuto dalla società (CLICCA QUI), come se non bastasse, secondo quanto riporta “Cataniachannel.com” il club etneo è rimasto indietro nel pagamento degli stipendi per il personale di Torre del Grifo, inoltre deve fare i conti anche con l’ agenzia di viaggio a cui si è affidata la società per organizzare le trasferte a Pagani e Teramo. L’ agenzia ancora non hanno ricevuto la somma pattuita.