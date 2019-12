Secondo quanto evidenziato da “SoloSavoia.it”, dai commenti provenienti da Palermo di dirigenti, tecnici, tifosi e media, risulta evidente la preoccupazione per il campionato che sta giocando fino ad adesso il Savoia, che vede i bianchi in serie positiva proprio da quel match del 10 novembre al “Renzo Barbera”, quando la distanza tra le due squadre era di 13 punti e la capolista veniva da 10 vittorie di fila. Ma i bianchi, con la vittoria per 0-1, diedero avvio alla propria striscia positiva che sembra, a questo punto della stagione, interminabile. Parlano chiaro le statistiche della squadra di Parlato, dati che evidenziano come la stagione dei bianchi sia da primato. Il Savoia con il successo di domenica scorsa in rimonta sull’Acireale ha ottenuto la settima vittoria consecutiva, 21 punti che hanno permesso ai bianchi di portarsi da -13 a -3, un vero e proprio miracolo calcistico. 13 sono state le reti realizzate, 3 quelle subite. Tutti questi numeri evidenziano come il Savoia sia in piena lotta per arrivare davanti al Palermo e vincere il campionato. Davanti c’è sempre il Palermo, squadra più blasonata del campionato, con un organico sulla carta superiore, quinta città d’Italia per densità di popolazione, eppure sul campo le distanze sono quasi annullate con i torresi in costante crescita di risultati, autostima ed entusiasmo, mentre a Palermo la situazione resta difficile, con mister Pergolizzi vicino all’esonero ed un mercato di riparazione che deve ancora decollare, a differenza del Savoia che ha chiuso alcuni colpi per rafforzare la rosa puntellando la squadra con gli obiettivi prefissati.