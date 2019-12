Secondo quanto riportato da “Tuttoc.com”, Giovanni Tateo, agente di Matteo Di Piazza del Catania, ha parlato in relazione al possibile approdo del suo assistito, attualmente in forza al Catania, al Palermo: «Le voci di un passaggio al Palermo sono infondate. Tanto rispetto per i rosanero, ma il ragazzo non scende di categoria. Cessione? Sicuramente il club rossazzurro ne farà, ma non sappiamo se Matteo sarà tra questi, ma visto che ha uno stipendio importante è possibile. Qui stiamo bene, ma aspettiamo notizie dalla società per capire quale sarà il futuro».