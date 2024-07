Ritiro Palermo, Peda si presenta: «Voglio vincere più partite possibili. Mi ispiro a Glik»

Terzo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo difensore rosanero Patryk Peda si è presentato alla stampa.

Ecco le sue parole:

«Mio padre amava l’Italia, ho vissuto tanto qua anche prima dell’avventura nel calcio. Ho fatto la scelta giusta, mi sento benissimo e sono contento. Ex Palermo polacchi? Murawski mi ha detto cose belle della città, mi ha parlato bene dei tifosi. Mi ispiro a Glik, è un capitano e un personaggio grande in Polonia. È un giocatore top. L’anno dopo la Primavera mi sentivo ancora giovane, il secondo anno già mi sentivo una persona importante per la squadra. L’anno scorso ho fatto partite con la fascia di capitano. Mi sento pronto, non più giovane. L’obiettivo è fare meglio della passata stagione, a me piace vincere e voglio vincere tutte le partite possibile».