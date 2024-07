Ritiro Palermo, Peda si presenta: «Orgoglioso di indossare questa maglia»

Terzo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo difensore rosanero Patryk Peda si è presentato alla stampa.

Ecco le sue parole:

«Ho aspettato un anno, non è stata una scelta mia. Sono pronto a dare tutto, sono orgoglioso di indossare la maglia del Palermo. Ho giocato due stagioni in B e una in C, sono pronto, spero di fare bene. Il Palermo è il club più grande dove sono stato. La B è tosta, sono sicuro di fare bene. Ho esperienza in nazionale. Sono pronto. Per un difensore l’Italia è un paese perfetto, so come vogliamo lavorare. Sono preparato, tecnicamente mi piace giocare con la palla, non ho paura».