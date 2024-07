Ritiro Palermo, Peda si presenta: «La volontà è non stare in panchina, sono pronto a giocare»

Terzo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Il nuovo difensore rosanero Patryk Peda si è presentato alla stampa.

Ecco le sue parole:

«Giocare titolare? La volontà è non stare in panchina, come tutti. Mi sento pronto per giocare titolare. Tornare prima a gennaio? C’è stata la possibilità, il c.t. della Polonia me lo aveva detto per la convocazione all’Europeo; non è così facile, c’erano i contratti da rispettare».