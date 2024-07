Pastore rivela: «Ho Napoli nel cuore, ma scelsi il PSG per amore del Palermo»

Javier Pastore, ex trequartista argentino che ha giocato per Palermo e Paris Saint-Germain, ha rilasciato un’intervista parlando del Napoli e del suo trasferimento al PSG durante un incontro con il ‘New York Club Napoli Miami Beach’. Ecco le sue parole:

Ecco le sue parole:

«Si parlava di me al Napoli ai tempi del Palermo? Ci sono state altre squadre, ma ho avuto un amore troppo grande per il Palermo, in quegli anni, e non volevo andare in un’altra squadra italiana. Semplicemente, non me la sentivo. Per questo scelsi l’estero e il PSG. La verità è che ho Napoli nel cuore».

Lo stesso Pastore si è poi espresso su Antonio Conte ed il suo approdo al club partenopeo: «Per me è un grande allenatore, ha tante possibilità di fare bene, specie in una città che ama molto il calcio. Penso che conosca profondamente il mondo del calcio e gli dico: speriamo che ti vada bene! Noi argentini, lo sapete, tifiamo sempre un po’ anche per il Napoli, dove sono passati tanti miei connazionali, da Diego Maradona a Higuain e Lavezzi: tutti i grandi argentini che hanno indossato la maglia azzurra».