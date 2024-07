Nikolaou saluta lo Spezia, l’abbraccio con D’Angelo: «Dionisi ti ha detto se farai tecnica?»

Ultimo allenamento con D’Angelo e con lo Spezia per Nikolaou prima del trasferimento al Palermo. Su di lui si sofferma proprio l’edizione online della “Citta della Spezia”.

Scende per ultimo sul terreno del campo secondario del centro sportivo di Follo, Dimitrios Nikolaou. A 26 anni appena compiuti, con una fascia da capitano e 112 presenze con lo Spezia, Nikolaou conta i minuti prima di diventare un calciatore del Palermo. Questa mattina, però, è presente al primo allenamento della stagione 2024/25, dimostrando la professionalità che lo ha sempre contraddistinto.

Mentre i compagni già sgambettano sul terreno verde, Nikolaou calca ancora una volta l’erba che ha conosciuto per tre stagioni. Va diretto verso il tecnico Luca D’Angelo, con cui scambia un abbraccio profondo. Hanno condiviso la gioia di una salvezza miracolosa e il ruolo di difensore. “Dimitri, tecnica la fai? O Dionisi ti ha detto di no?”, gli chiede scherzosamente l’allenatore, riferendosi al collega che lo attende in Sicilia.

In campo, si vedono volti abbronzati e sorridenti. Ecco i pilastri della scorsa e della prossima stagione: Cassata, Bandinelli, Falcinelli, Hristov, Salvatore Esposito, Bertola e Di Serio. Wisniewski, assente per buona parte del campionato 2023/24 fino al recupero di Hristov, è di nuovo in campo. Ci sono giocatori con posizioni da definire come Reca e Verde, e quelli con le valigie in mano come Bastoni, Krollis e Muhl. Presenti anche i giovani con qualche presenza come Pietra e Candelari, i promettenti portieri Mascardi e Plaia, e i debuttanti Di Giorgio e Giorgeschi. L’unico assente è Antonucci. Si riparte da qui, con la promessa che domani o dopodomani si uniranno anche Soleri e Aurelio.