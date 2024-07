Pedullà: “Henry al Palermo, è fatta! I dettagli”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma sull’affare Henry-Palermo.

Thomas Henry al Palermo, affare fatto – scrive il giornalista.

Già ieri c’erano state le parole di conferma del presidente Setti (CLICCA QUI per leggere l’esclusiva di ilovepalermocalcio.com) poco fa i club hanno raggiunto gli accordi definitivi: prestito oneroso di 250-300 mila euro e obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del Palermo. Un colpo di assoluto spessore per le ambizioni dei rosanero.