Me lo mandate in prestito? De Rossi ci riprova con Giuntoli: dopo Huijsen un altro colpo bianconero

De Rossi prova a convincere ancora una volta Giuntoli. Come Huijsen può arrivare dalla Juventus un altro grande giocatore.

L’asse Juve-Roma continua a essere calda. Nelle ultime settimane di mercato tantissimi sono stati i nomi che hanno visto le due società intrecciarsi. Bianconeri e giallorossi del resto hanno già avuto a che fare, almeno indirettamente, per le trattative Paredes e Dyabala, anche se in quel caso i due giocatori erano svincolati ed erano passati a parametro zero nella Capitale.

Una trattativa importante era stata quella di Huijsen, che lo scorso anno era andato ancora a Roma a farsi le ossa, stupendo e diventando addirittura un titolare, per poi finire però abbastanza inspiegabilmente nel dimenticatoio a fine stagione. L’euforia per un’eventuale offerta da parte dei giallorossi per riportarlo a Roma – visto che lo svedese era arrivato in prestito secco da Torino – sembra essere definitivamente sfumata.

Sullo sfondo rimane un altro scenario interessante, con De Rossi ancora alla ricerca di nuovi calciatori per il suo centrocampo, e la Juventus che ormai ha puntato tutte le sue fiches su Douglas Luiz e Thuram pronta a fare fuori qualche esubero dalla rosa.

Roma-Juve, un centrocampista per De Rossi

La Roma è ancora alla ricerca di nuovi giocatori in diverse zone del campo, tra le corsie di fascia in difesa, l’attacco ma anche il centrocampo. Ghisolfi vuole chiudere Le Fee, ma ancora la rosa non sembra convincere a pieno De Rossi.

Con le certezze Cristante e Pellegrini, e un Paredes che dovrebbe fare parte ancora dei titolari, manca un sostituto in mezzo al campo in grado di svolgere il ruolo del metronomo. In questo senso potrebbe fare comodo alla Roma Arthur Melo, in uscita dalla Juventus dopo aver terminato il suo contratto con la Fiorentina.

Arthur, suggestione Roma

Dopo avere egregiamente condotto il centrocampo della Fiorentina di Italiano per due anni, Arthur Melo potrebbe ripartire da Roma. Il giocatore, arrivato dal Barcellona alla Juventus e bocciato dal primo Allegri, aveva trovato vita nuova prima al Liverpool e poi ancora a Firenze.

Adesso, al termine del prestito con i viola, il brasiliano tornerà alla Continassa ma è evidente come Thiago Motta non voglia puntare su di lui per la prossima stagione. Ecco perché De Rossi potrebbe accoglierlo proprio come accaduto con Paredes, e strapparlo a zero alla Juventus. Uno scenario che accontenterebbe tutte e due le società, e che potrebbe evolversi nei prossimi gironi di mercato.