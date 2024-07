Il Palermo mette a segno un altro colpo in entrata.

Come riportato da Alessio Alaimo su “TMW” chiusura ad un passo per Thomas Henry, attaccante classe 94 dell’Hellas Verona

Si lavora ai dettagli. Possibile intesa triennale con il calciatore in uscita dai gialloblù. Lavori in corso per la chiusura definitiva dell’affare in prestito con obbligo di riscatto, mancano gli ultimi dettagli. Poi se tutto andrà come da programma arriverà la fumata bianca.