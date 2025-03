FOLLIA ARABA: Ti diamo 35 milioni € all’anno, lascia la Serie A | Hanno ricominciato a prendersi i nostri talenti migliori

La Serie A rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati in estate, follia dall’Arabia Saudita: 35 milioni a stagione

Ci risiamo. Ancora una volta l’Arabia Saudita viene a bussare alla porta della Serie A. Anzi, a quanto pare, verrà a bussare. In vista della prossima sessione del calciomercato estivo. Ancora una volta.

D’altronde non sarebbe affatto la prima volta che il Paese del Medio Oriente cerchi di “sfilare”, al campionato italiano, i migliori talenti. Lo hanno fatto in passato con Milinkovic-Savic, Roger Ibanez, Felipe Luiz e molti altri ancora.

Adesso ci riproveranno, ma con un altro pezzo pregiato della Serie A. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato la “Gazzetta dello Sport” che ha voluto fare il punto della situazione. Tanto da rivelare l’ingaggio monstre che il club vuole offrire all’atleta.

Si parla di almeno 35 milioni di euro a stagione per il calciatore. Se non si tratta di una cifra “record” allora poco ci manca. La cosa certa, però, è l’interessamento concreto del club che intende rinforzare quel reparto proprio con il suo acquisto.

L’Arabia Saudita bussa (di nuovo) alla Serie A, pronti 35 milioni di € a stagione

L’Al-Hilal farà di tutto per accontentare le richieste economiche sia dell’Inter che per Nicolò Barella. Il club campione in carica dell’Arabia Saudita è pronto a tutto per acquistare il nazionale azzurro: quattro anni di contratto a 35 milioni di euro a stagione. Uno spavento, non da poco, per i sostenitori nerazzurri. Gli stessi che, però, allo stesso tempo si “rincuorano” per via del pensiero del calciatore: di lasciare Milano ed il campionato italiano non ha alcuna intenzione. Nemmeno dinanzi ad una offerta del genere.

Questo, però, è tutto da valutare visto che i sauditi sono sempre gli ultimi ad arrendersi. Non è da escludere, infatti, che l’offerta di ingaggio possa aumentare sempre di più per il calciatore. Solamente in quel caso la questione potrebbe cambiare. In ogni caso l’Al-Hilal vorrebbe piazzare il colpo prima dell’inizio del Mondiale per Club. Da precisare che, almeno per il momento, il club campione d’Italia non ha ricevuto alcun tipo di offerta ufficiale proveniente dall’Arabia Saudita per il suo gioiello.

Ingaggio record per il centrocampista, i tifosi rischiano di perdere il loro idolo

Nonostante il calciatore continui a rifiutare la destinazione, in Arabia sono sempre più convinti che in primavera si passerà alle cose formali. Ricordiamo che, attualmente, il centrocampista sardo è il calciatore italiano più pagato della Serie A con 6,5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2029. Il secondo più pagato insieme a Calhanoglu e dietro a Lautaro Martinez.

Con un suo possibile trasferimento in Medio Oriente potrebbe diventare il calciatore italiano più pagato della storia. Come riportato in precedenza, però, all’ex Cagliari non importa. Nemmeno se la squadra in questione fosse un top club europeo: vuole solo e solamente l’Inter e nessun’altra squadra. I sauditi, però, di gettare la spugna non ne hanno alcuna intenzione.