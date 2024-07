Procede spedita la seduta pomeridiana del Palermo, arrivato al suo dodicesimo giorno di ritiro. Mister Dionisi ha diviso i suoi giocatori in due gruppi: in una metà campo Dionisi lavora con i difensori centrali per allenare l’uscita con la palla; nell’altra si sta svolgendo un esercitazione da parte di mezzali, esterni offensivi e difensivi, le due punte per migliorare la fase di finalizzazione.

