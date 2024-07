Di Marzio: “Sampdoria, continua la trattativa per Tutino. Valutazioni su Audero”

La Sampdoria ha deciso di puntare fortemente su Gennaro Tutino per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, i blucerchiati stanno continuando a trattare con il Cosenza per arrivare alla fumata bianca per l’ex giocatore del Palermo. Invece, sul fronte uscita, il club ligure sta effettuando delle valutazioni sulla posizione di Emil Audero. Reduce dall’esperienza all’Inter, il portiere è al momento a disposizione di Andrea Pirlo in attesa di conoscere meglio il suo futuro.

