Con ogni probabilità il Ministro Spadafora, sentito il comitato tecnico sanitario, il Ministro della Salute ed il Presidente del Consiglio, decreterà la sospensione di tutti i campionati. Come riporta “Solosavoia.it”, dalla C, senza play-out, retrocederebbero le ultime 3 per girone (Olbia, Pianese, Gozzano, Arzignano, Fano, Rimini, Bisceglie, Rende e Rieti), in questo modo salirebbero le prime nove dei raggruppamenti di D (Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo). Ci sarebbero poi le porte aperte ai ripescaggi che, al netto delle squadre recuperate dalla C, vedranno il Savoia con le carte in regola per conquistare l’accesso alla serie superiore e tornare dopo 6 anni nel calcio che conta.