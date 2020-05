Kim Jong-Un è tornato a mostrarsi in pubblico. L’ispezione, documentata da una serie di fotografie, è avvenuta venerdì, in occasione della festa del Primo Maggio. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, sebbene non sia possibile verificare in maniera indipendente la versione dei media di regime, i documenti sull’uscita pubblica del dittatore smentiscono le voci circolate negli ultimi giorni secondo cui Kim sarebbe stato in gravi condizioni, o addirittura morto, dopo un intervento chirurgico andato male.