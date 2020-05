Prosegue la maratona della Finanziaria che continua a tappe forzare. Oggi, come “Repubblica.it”, l’aula riprende alle 11, ieri sono stati votati articoli importanti di una manovra che stanzia 1,5 miliardi di euro di fondi statali riprogrammati. Passa un emendamento della commissione Bilancio e del governo per l’esenzione per il 2020 del pagamento del suolo pubblico per bar e ristoranti. I mancati introiti dei Comuni saranno recuperati attraverso un fondo regionale da 300 milioni di euro.