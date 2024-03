Rinnovo impossibile, la dirigenza lo svende al Manchester | ‘Solo’ 40 milioni per il campione nerazzurro

Il Manchester punta la stella nerazzurra, e ormai il rinnovo sembra impossibile: solamente 40 milioni incassati dal club.

Ad allarmare i club italiani, in estate, come spesso accade saranno le società inglesi. Disponibilità economiche impareggiabili e appeal sono gli spauracchi delle squadre di Serie A, costrette per certi versi a doversi privare dei propri gioielli e vederli partire alla volta dell’Inghilterra. Il Manchester, in questo senso, punta un top del nostro campionato.

La squadra inglese in estate può approfittare anche del mancato accordo tra società e giocatore, per dare il via alla trattativa e offrire al calciatore nerazzurro una cifra impareggiabile dai club italiani. Il Manchester infatti punta non solo a un’offerta cash, ma anche ad offrire al giocatore un contratto milionario.

Il nerazzurro dovrà decidere dunque in estate se accordarsi con la società, rimanere, o fare il grande salto in Premier League, dove ad attenderlo c’è già una maglia da titolare e un ruolo da protagonista.

Lo United rimpiazza Casemiro e fa spesa in Serie A

Il Manchester United mette nel mirino la Serie A. Dopo Amrabat, strappato alla Fiorentina per 25 milioni, Onana all’Inter per circa 50 milioni e Hojlund che invece è stato acquistato alla cifra record di 84 milioni di euro, i red devils puntano stavolta un centrocampista nerazzurro.

La volontà del club di Manchester è quella di rimpiazzare Casemiro, arrivato dal Real Madrid per 70 milioni che – secondo quanto riportato dal Daily Mail – adesso sarebbe in partenza dopo le ultime stagioni deludenti. Lo United punta ad acquistare uno dei centrocampisti più promettenti della Serie A, che quest’anno con l’Atalanta si è messo in mostra ancora una volta imponendosi tra i top player del campionato.

Atalanta, il Manchester United punta Ederson: possibile offerta da 40 milioni

L’Atalanta dovrà difendersi dall’attacco di tante big in estate. Tra Koopmeiners verso Torino, con Giuntoli desideroso di fargli vestire bianconero inserendo Soulé nella trattativa, ed Ederson, il centrocampo di Gasperini rischia di disfarsi completamente. Lo United avrebbe scelto il sostituto di Casemiro, secondo il Daily Mail.

Si tratta come già accennato di Ederson. Il brasiliano sta vivendo un’altra stagione da sogno in maglia nerazzurra, collezionando 5 reti e 1 assist in 27 gare. Una consacrazione rispetto allo scorso anno che ha attirato le sirene inglesi. Lo United è pronto a sborsare 40 milioni cash per averlo in estate, la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma i red devils vorrebbero bruciare la concorrenza.