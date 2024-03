Juve, lo consegna direttamente il Barcellona: maxi colpo in Liga | Comunicata la decisione

Assist del Barcellona per la Juventus. Adesso Giuntoli può affondare il colpo: battuta la concorrenza per il colpo in Liga.

La Juventus pensa già al futuro e prova a proiettarsi sul mercato. I bianconeri, usciti ancora senza una vittoria dalla sfida di campionato contro l’Atalanta, sono stati risucchiati nella corsa al quarto posto e adesso devono guardarsi le spalle. Giuntoli intanto è al lavoro per poter consegnare al tecnico una squadra competitiva il prossimo anno, e le trattative sul tavolo sono diverse.

Se Allegri non riesce ad uscire dalla crisi, sul fronte mercato si apre una porta importante. In queste ore Fabrizio Romano è recentemente intervenuto sui social su uno degli obiettivi di mercato della Vecchia Signora. Secondo l’esperto di mercato infatti il calciatore, nel mirino di tante big, non avrebbe ancora iniziato le discussioni per il rinnovo. La Juve punta al colpo in Liga dunque, ma l’assist più importante è arrivato dal Barcellona.

I blaugrana erano arrivati vicini al giocatore, ma adesso avrebbero cambiato improvvisamente idea come riportano diversi media spagnoli. Così. il Barca lascia la strada spianata alla Juventus per la trattativa, pronta a decollare in estate.

Juve, via libera dal Barcellona per il colpo in Liga

Giuntoli vorrebbe aggiustare insieme al centrocampo anche un altro reparto: la difesa. I bianconeri, orfani di Pogba e Fagioli dovranno sicuramente investire in mezzo al campo, ma anche la difesa necessita alcune toppe. Ecco perché in queste ore è diventato caldo il nome di Mario Hermoso. Il laterale dell’Atletico Madrid infatti è in scadenza nel 2024 con i colchoneros e al momento – come riporta Romano – non è ancora iniziata una trattativa.

Un colpo a zero che potrebbe voler dire per la Juventus mettere a posto la fascia sinistra ma soprattutto farlo a costi contenuti. In questo momento il Barcellona, come riportato dal sito Fichajes, interessata in precedenza al laterale avrebbe cambiato. Complice la volontà di Deco, il quale preferirà attuare secondo quanto si apprende dalla Spagna una politica di mercato diversa. Il Barca vuole puntare sui giovani e la Juventus può affondare il colpo.

Juve, in estate affondo per Hermoso: c’è anche il Milan

Ma se la Juventus sembra non avere più rivali in Liga per arrivare ad Hermoso, Giuntoli dovrà probabilmente vedersela con alcuni competitor in Serie A. Sul giocatore infatti ci sarebbe anche il Milan, che vuole mettere a posto la difesa quanto la Vecchia Signora. Inoltre i rossoneri vedrebbero nel 28enne un ottimo sostituto di Hernandez, duttile e utilizzabile anche da centrale.

la Juve proverà a battere sul tempo le rivali, soprattutto qualora il 28enne non dovesse trovare l’accordo con l’Atletico per il rinnovo.