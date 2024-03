Clamoroso Roma, De Rossi lo boccia ma il bomber rimane | A fine campionato firma il rinnovo

Nonostante la bocciatura di De Rossi, l’attaccante è pronto al rinnovo: firma a giugno al termine della stagione già decisa.

La Roma studia il piano per il rinnovo di una serie di calciatori, in scadenza, soprattutto nel reparto d’attacco. Toccherà alla società trovare la quadra, con tanti campioni che hanno già comunicato la volontà di lasciare Trigoria. Su altri invece, il club non potrà puntare, viste le richieste economiche. Quel che è certo è che De Rossi si ritroverà in estate con una rivoluzione del reparto offensivo.

Giocatori in prestito, da riportare a casa, altri da riscattare e altri ancora da blindare. Non sarà un’estate facile, considerando anche i tanti impegni in nazionale per gli Europei. Trattare sarà molto difficile, ma la società avrebbe già preso la decisione sul bomber, già con le valige in mano.

L’attaccante, che con Mourinho aveva trovato spazio, adesso è convinto di rinnovare a fine stagione, ma di lasciare Roma. Si tratta di Belotti, che a Firenze sta vivendo un’ottima esperienza e che a Roma tornerebbe con un anno di contratto. I viola lo vorrebbero riscattare a fine stagione.

Fiorentina-Roma: a giugno la trattativa può decollare

Con Lukaku in partenza, Dybala da blindare e Abraham da recuperare, la Roma si ritrova con un grande punto interrogativo sul suo parco attaccanti per la prossima stagione. Anche per Belotti continuano le trattative. Il gallo si trova bene a Firenze, e vuole rimanere in viola anche se al momento l’accordo con il club prevede il suo rientro a Trigoria a giugno.

L’attaccante dovrebbe tornare a Roma, ma la Fiorentina sta provando a convincere i giallorossi a cederlo a fine stagione. Del resto a Belotti rimane solamente un altro anno di contratto, e la sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro.

Belotti ha convinto Italiano: la fidanzata svuota casa a Roma

Un gol e due assist, di cui uno proprio contro la Roma. Belotti avrebbe convinto Italiano e dirigenza, nonostante la bocciatura in giallorosso. Eppure la stagione non era iniziata male per il gallo, che con la Roma era riuscito ad andare a segno 3 volte, nonostante la concorrenza di Lukaku. Belotti a Firenze ha trovato però una maglia da titolare. Scende in campo dal primo minuto infatti da 7 gare consecutive, e con Italiano il feeling è ottimo.

In estate la Fiorentina potrebbe offrire all’ex Toro di approdare in Toscana definitamente. Non sarà difficile strapparlo alla Roma, visto che il su contratto scade nel 2025. Non potrà esserci però alcun riscatto, visto che Belotti è in prestito secco alla Fiorentina, dunque a fine anno le società dovranno sedersi al tavolo delle trattative e iniziare un nuovo dialogo. Inoltre in queste ore la fidanzata di Belotti avrebbe letteralmente fatto le valige dalla casa di Roma, per svuotarla, e trasferirsi definitivamente a Firenze.