Milan, altro affare De Ketelaere: va all’Atalanta per rifarsi | Diritto di riscatto a 40 milioni

Continua l’asse Milan-Atalanta. Dopo De Ketelaere i rossoneri cedono a Bergamo un altro talento: prestito e di riscatto.

Il Milan guidato dai nuovi acquisti prosegue la sua stagione tra tanti alti e pochi bassi. Nel 2024 infatti sono più le soddisfazioni per i rossoneri, che hanno conquistato anche il secondo posto in classifica e si dirigono verso il ritorno degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga con un doppio vantaggio. Pioli vuole condurre la squadra un successo che manca da due anni, e un trofeo – l’Europa League – mai conquistato dalla storica società milanese.

Un cammino pulito del diavolo nel nuovo anno, che si è aggrappato ai nuovi acquisti anche se non tutti stanno riuscendo a brillare. In questo momento le risposte migliori stanno arrivando dai nuovi acquisti. Certo, c’è straripante Loftus-Cheek, che con 7 gol nel 2024 è il capocannoniere in questo nuovo anno. Ma anche Pulisic si è rivelato un grande acquisto; l’americano è già arrivato a quota 10 gol e mancano ancora tre mesi alla fine della stagione.

E ancora, Tijjani Reijnders, andato anche a segno nell’andata degli ottavi di finale a San Siro, Okafor che ha messo a segno 5 reti di cui 4 subentrando dalla panchina e che ha fornito contro l’Empoli l’assist dell’1-0 proprio a Pulisic. Anche Jovic dopo un momento di difficoltà è diventato decisivo. Per dare nuova linfa a chi invece rimane nella lista dei flop, ci sarebbe la possibilità del prestito, perché no ancora all’Atalanta.

Milan, bocciatura per il nuovo acquisto

Tante promozioni, poche bocciature, ma una su tutte. Se Luka Romero è riuscito a giovare dall’esperienza in Liga – andando anche a segno di recente – i rossoneri proprio non stanno riuscendo a fare sbloccare Sami Chukwueze. Il nigeriano, arrivato a Milano come pezzo pregiato del mercato, è l’unico in ritardo rispetto ai già citati nuovi acquisti. L’unico a non convincere, a non essersi inserito e faticare ancora sia tatticamente che tecnicamente.

Nella gara contro l’Empoli vinta dal Milan per 1-0 sull’asse Okafor-Pulisic, l’ala destra ex Villareal è entrato per mezz’ora ma è sembrato ancora totalmente fuori forma. Impacciato, mai deciso nelle giocate. Dove sia finita quella frizzantezza che aveva fatto spendere quasi 40 milioni al Milan in estate se lo stanno chiedendo in molti. Adesso Chukwueze potrebbe seguire le orme di un altro che al primo anno non era riuscito ad ambientarsi: De Ketelaere, destinazione Atalanta.

Milan, Chukwueze in prestito: operazione De Ketelaere 2.0

Il club studierà in estate il da farsi. Chukwueze lo scorso anno è costato al Milan 35 milioni di euro, investimento importante non ripagato. Che i dirigenti decidano di mandarlo in prestito per permettergli di esprimere il suo potenziale?

De Ketelaere in prestito all’Atalanta è finalmente riuscito a imporsi, e adesso al Milan tornerà un belga tutto nuovo, o se la Dea decidesse di riscattarlo, i rossoneri effettuerebbero una plusvalenza. Probabilmente in futuro per il nigeriano il diavolo potrebbe studiare una formula simile. Magari mandarlo in prestito, con diritto di riscatto, per rientrare dell’investimento troppo oneroso.