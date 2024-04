Palermo Femminile: goleada rosanero, Molfetta sconfitto 8-0

Schiacciante vittoria quella conquistata dal Palermo Femminile in casa dell’ASD Molfetta Calcio.

Le rosanero di Licciardi hanno vinto per ben 8-0. A sbloccare il match ci ha pensato Piro all’8′, al 19′ arriva il raddoppio dai piedi di Di Salvo. Passano appena tre minuti e Impellitteri mette a segno il 3-0. Il poker è servito da Chiara Dragotto al 32′ del primo tempo.

Primo tempo che si conclude 5-0 per via della rete messa a segno da Chirillo. Nella ripresa anche Giada Ribellino decide di partecipare alla goleada rosanero e mette a segno la sua personale doppietta andando in gol al 69′ e all’84’. A mettere la parola fine al match di pensa Gaia Bruno all’85’.