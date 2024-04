Palermo, Stefano Piazza contro i calciatori: “Non avete rispetto di chi fa sacrifici per seguirvi” (FOTO)

Stefano Piazza, noto comico palermitano, ha recentemente condiviso i suoi pensieri attraverso i social media riguardo alla situazione attuale del Palermo, il club di calcio della sua città. Piazza ha usato parole forti e significative per esprimere il suo disappunto verso i calciatori e altri membri del team rosanero, riflettendo la sua passione e la sua preoccupazione per le sorti del club. Non è raro che personalità note, appassionate dei loro team locali, usino la loro visibilità per commentare i momenti critici che i club affrontano, cercando di influenzare positivamente l’ambiente o di spronare un cambiamento.

Ho molta nostalgia della serie D.

In serie D si andava allo stadio senza ambizioni da serie A ma anche senza:

– Allenatori che vedono cose positive in partite disastrose.

– Allenatori che tengono in panchina i giocatori più tecnici per farli entrare a partita compromessa.

– Allenatori incapaci a stimolare una squadra con giocatori di categoria.

– Giocatori svogliati che non corrono e si fanno umiliare da squadre meno attrezzate.

– Squadra che si fa rimontare il vantaggio e subisce addirittura puntuale sconfitta.

– Giocatori che alternano giocate da campioni a giocate da brocchi inguardabili.

– Squadra costretta a giocare i play off quando è evidente che non vorrebbe neppure finire di giocare queste ultime partite.

A tutto questo c’è una sola spiegazione, non avete rispetto di chi fa sacrifici per seguirvi.

Non meritate il nostro calore.

Non avete rispetto per la città.

Fate un favore, perdetele tutte, evitiamo l’umiliazione di una brutta sconfitta ai play off.

Chiedete scusa e fate valigie.

Ho molta nostalgia della serie D, preferisco meno ambizione ma più dignità.

I 💗🖤 Palermo”.