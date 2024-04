Escl. Portanova: «Felice per Manolo. Il Palermo e Mignani…»

«Da padre chiaramente sono contento per Manolo. A prescindere dal gol, sono felice quando gioca come sa fare, alla luce anche di quello che sta vivendo da tre anni a questa parte. Lui è uno che si impegna sempre e offre il cento per cento per la sua squadra e vederlo esprimere al meglio mi rende felice. La rete realizzata è stata certamente un’ulteriore nota positiva della sua prestazione di ieri». Queste le parole ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Daniele Portanova, ex calciatore e padre di Manolo, tra i protagonisti ieri della vittoria della Reggiana al Renzo Barbera.

Che opinione si è fatto della partita di ieri?

«Quella di ieri è stata una partita strana. Dopo una buona partenza della Reggiana il Palermo, da squadra strutturata, è venuto fuori, passando in vantaggio con merito. L’episodio della punizione di Manolo ha poi cambiato l’inerzia del match, regalando la decisiva iniezione di fiducia dalla squadra di Nesta. Dopo la sconfitta contro il Cosenza, quello di ieri è stato un risultato importantissimo per la Reggiana».

Ha parlato a fine partita con il suo ex compagno di squadra Mignani?

«Sì, abbiamo avuto la possibilità di salutarci e chiaramente era dispiaciuto. A bocce ferme starà analizzando la sconfitta di ieri, ma a mio avviso non è il caso di fare drammi. Ho avuto modo di assistere al malcontento della tifoseria, ma in vista dei play-off sarà importante l’unita di intenti. Il Palermo ha perso subendo due grandissimi gol, adesso sarà importante ritrovare la strada della tranquillità».

Cosa pensa della corsa alla promozione?

«Al di là del Parma che ha fatto un torneo a parte, ci sono poi delle corazzate come Como, Cremonese, Venezia e Palermo che si daranno battaglia fino alla fine. Il Catanzaro è strutturalmente meno attrezzato magari, ma propone una gran bella idea di calcio. In tal senso si può paragonarlo al Bologna. Nei play-off si giocheranno delle partite secche e l’esperienza, in tal senso, potrebbe fare la differenza».