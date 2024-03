Roma, per la porta scelto un cuore giallorosso | Svilar avvisato: con lui rischia il posto

La Roma vuole rinforzarsi anche in porta. Dopo le varie bocciature nel mirino c’è un cuore giallorosso: Svilar potrebbe perdere il posto

La Roma si guarda intorno e cerca di rinforzarsi. Nel mirino dei dirigenti in estate c’è la porta, da blindare, nonostante le ottime prestazioni di Svilar. Rui Patricio non sembra essere più affidabile agli occhi della nuova guida tecnica. Dopo l’addio di Mourinho il portoghese ha perso il posto ai danni del serbo classe 1999, ma la società ha intenzione di intervenire ancora.

La porta, ritenuto reparto fondamentale soprattutto dopo i tanti punti persi a causa di errori individuali, sarà infatti una delle priorità ma con uno Svilar in questa forma i giallorossi potrebbero anche puntare a un secondo portiere di spessore e di esperienza, che si alterni tra coppe e campionato.

Guidati anche da Daniele De Rossi, che è sempre più vicino a una riconferma per la prossima stagione, i dirigenti del club potrebbero virare su un portiere che tanto bene sta facendo quest’anno, da sempre tifoso della Roma, che potrebbe portare esperienza e dare una mano al percorso di crescita di Svilar.

Roma, per la porta ecco il vice Svilar

Anche contro la Fiorentina Svilar è stato assoluto protagonista. La Roma sembra aver trovato finalmente il portiere titolare, e inizia anche a guadagnare punti – dopo averne persi tanti – grazie al proprio estremo difensore. Il rigore parato dal serbo a Biraghi nella sfida di domenica scorsa contro la Fiorentina ha dato il via alla definitiva rimonta della Roma in Toscana, e De Rossi si coccola il suo nuovo numero 1.

Ma la società, come noto, interverrà in estate per regalare a DDR un altro portiere. Si punterà verosimilmente a un portiere di esperienza, che possa ricoprire il ruolo di secondo e dare sicurezza negli incontri di coppa, tra Europa e Coppa Italia. Uno dei profili più interessanti é sicuramente Wladimirio Falcone, da sempre tifoso della Roma che aspetta solo una chiamata per trasferirsi nella capitale.

Roma, occasione Falcone: esperienza e costi contenuti

Dopo la gara del suo Lecce contro la Roma, si era preso i complimenti di Mourinho, poi aveva ammesso: “Sogno di giocare nella Roma da quando ho 4 anni“. Cresciuto nella Sampdoria e mai approdato ai giallorossi, Wladimirio Falcone è tifoso della Roma da sempre, e non aspetta che una chiamata per il trasferimento nella Capitale. Per De Rossi potrebbe essere il portiere perfetto da affiancare all’ormai quasi certo titolare Svilar.

Inoltre la società potrebbe risparmiare sui costi. Il giocatore, classe 1995, ha un valore di mercato di circa 5 milioni di euro – anche se il contratto in scadenza nel 2028 -.