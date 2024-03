Juventus, con 70 milioni hanno convinto Thiago Motta | Il suo pupillo firma a giugno

La Juventus prova a chiudere il colpo per il nuovo tecnico, una stella per il centrocampo: anche così Giuntoli vuole convincere Thiago Motta.

La Juventus attende l’estate, ormai senza obiettivi se non quello di blindare il secondo posto. Un 24 da horror per i bianconeri, che nel giro di poche settimane sono scivolati a -15 dall’Inter e abbandonato il sogno scudetto all’improvviso. Adesso rimane da raggiungere il secondo posto, o il quarto come minimo, per garantirsi l’ingresso in Champions League il prossimo anno e poter sfruttare anche qualche introito.

Giuntoli infatti punterà, in caso di arrivo tra le prime quattro – obiettivo minimo ma non così scontato adesso – a rifare anche il centrocampo, reparto forse più carente dei bianconeri in questa stagione. Gli addi di Paul Pogba e di Fagioli a inizio stagione – per ragioni extra campo – hanno reso la vita difficile a Max Allegri, ma il prossimo anno la Juve punta a tornare a brillare in mezzo al campo.

Inoltre la società vorrebbe convincere un ipotetico nuovo allenatore a suon di colpi di mercato. Forti ancora le voci su Thiago Motta, Giuntoli ha puntato una stella del centrocampo in Liga, e vorrebbe con questo trasferimento stuzzicare l’attuale tecnico del Bologna.

Juve, 70 milioni per il centrocampo: osservatori in Spagna

Durante la partita tra Real Sociedad e PSG, valevole per il ritorno di Champions League, c’erano anche gli osservatori della Juventus. I bianconeri infatti hanno messo gli occhi, come riportato nelle scorse ore, su un talento degli spagnoli e potrebbe regalarlo a Thiago Motta in caso decidesse di trasferirsi dal Bologna a Torino. La Juve per lui potrebbe anche accantonare l’idea Koopmeiners.

La Gazzetta dello Sport ha riportato dell’interessamento della Juventus nelle scorse ore, per Martin Zubimendi. Il 25enne si è messo in mostra quest’anno con i biancazzurri di San Sebastien, anche in Champions League.

Il piano di Giuntoli per arrivare a Zubimendi

Nel giro della nazionale spagnola, 4 gol in 40 apparizioni stagionali, Zubimendi ha incantato mezza Europa e si appresta a lasciare in estate la Real Sociedad per un top club. Il giovane, nel pieno della maturità calcistica, potrebbe raggiungere anche la Serie A ma è la sua clausola a far tremare la Juventus. Bianconeri che si sono interessati di recente, visto che il contratto è in scadenza nel 2027, andando di presenza ad osservare la gara di Champions League tra Real Sociedad e PSG.

Al momento l’unica strada che porta allo spagnolo è la Champions League. Con i ricavi provenienti dalla qualificazione, la Juventus potrebbe dunque puntare tutto su Zubimendi, che ha una clausola da 60-70 milioni. Giuntoli potrebbe puntare sulla volontà del ragazzo di approdare in un top club, e dal ruolo da protagonista con un nuovo tecnico.