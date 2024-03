Niente Juventus, alla fine ha scelto il Napoli | Vendetta di De Laurentiis su Giuntoli

De Laurentiis/ fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com 22 January 2024 - Riyadh, Saudi Arabia Al-Awwal Park - sport, soccer - Napoli vs Inter - EA Sports Supercup Final 2023/ 2024. In the picture:Aurelio De Laurentiis

No secco alla Juve, ormai ha scelto il Napoli. La vendetta di De Laurentiis a Giuntoli è servita.

A breve si entrerà nel vivo della trattativa. Il Napoli cerca un vice Zielinski e la società avrebbe già scelto il sostituto. Secondo quanto si apprende infatti, i partenopei avrebbero tirato un colpo mancino alla Juventus, che era forte sul giocatore. Proprio Giuntoli, ex azzurro, sarebbe stato superato da De Laurentiis nella trattativa.

Una sorta di rivincita per il numero uno napoletano, che la scorsa estate aveva visto il suo ds lasciare il Napoli in direzione Torino. I campioni d’Italia intanto, freschi di eliminazione dalla Champions League, cercheranno di puntare al quarto posto per salvare la stagione – fino a questo momento deludente – poi si metteranno al lavoro per puntellare la squadra e tornare competitivi.

L’obiettivo è quello di sostituire il polacco con un altro centrocampista di qualità, che possa completare la mediana insieme ad Anguissa e Lobotka, per ridare quella vivacità che sembra smarrita dalle parti di Castelvolturno. La trattativa, per strapparlo alla Juventus, decollerà nelle prossime ore secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Napoli, scelto il sostituto di Zielinski

Come riferisce in queste ore la Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a dare il via alla trattativa. Nelle prossime ore potrebbe partire l’assalto dei partenopei al nuovo centrocampista, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato era stato vicino alla Juventus. Giuntoli potrebbe essere battuto dal suo vecchio club, forte di una maggiore disponibilità economica in questo momento, e magari anche della volontà del giocatore.

Stiamo parlando di Ferguson, centrocampista che tanto bene sta facendo con il Bologna. Tanti i gioielli di Thiago Motta finito sotto la lente di ingrandimento grazie alla straordinaria stagione dei felsinei. Lo scozzese con 6 gol e 4 assist all’attivo ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino, ma il Napoli vuole assicurarselo prima delle concorrenti.

Napoli, quanto costa Ferguson: lo scozzese è sempre più vicino

La volontà della società sarebbe quella di arrivare a un accordo ancora prima della fine della stagione, per poi porre le firme e concretizzare l’affare a giugno. Come riporta la rosea l’affare potrebbe chiudersi a 25 milioni di euro, con i partenopei pronti a offrire anche una parte di bonus al Bologna.

La Juventus, interessatissima al giocatore, vorrebbe temporeggiare. Il club bianconero prima di uscire una tale somma cash deve prima vendere, mentre De Laurentiis vuole giocare d’anticipo per non partecipare ad aste al rialzo.