Fiorentina, che scippo: dopo Belotti arriva il bis | Il prescelto di Italiano è un altro giallorosso

Altro scippo della Fiorentina alla rivale. I viola pescano ancora dai Giallorossi: è il preferito di Italiano

La Fiorentina prepara una serie di colpi estivi, con Vincenzo Italiano che avrebbe già in mente dove intervenire. I reparti secondo società e area tecnica su cui intervenire sono quello della difesa e dell’attacco, dove alcune titolari hanno deluso in stagione. Soprattutto sulle fasce infatti, l’allenatore siciliano vorrebbe cambiare marcia e assicurarsi nuove giocate che possano sbloccare un attacco a volte sterile.

L’idea della Fiorentina è quella di sostituire una serie di calciatori che in questa stagione, nonostante le grandi aspettative, hanno sfruttato tante occasioni non riuscendo mai ad essere incisivi. L’obiettivo di mercato della viola è un giallorosso, che potrebbe cambiare maglia a fine stagione viste le ottime prestazioni recenti. La squadra detentrice del cartellino, davanti a un’offerta importante, non dovrebbe inoltre intralciare la trattativa.

Italiano, che ha in mente di dare continuità al suo modulo anche il prossimo anno, potrebbe sfruttarlo da jolly offensivo. A fine stagione la società tirerà le somme, e deciderà di mettere sul mercato alcuni titolari, poi le trattative in entrata potranno entrare nel vivo.

Fiorentina, regalo a Italiano per la fascia

La Fiorentina si guarda intorno e aspetta l’estate per cambiare marcia. I toscani, che hanno perso tantissimi punti da situazioni di vantaggio quest’anno, iniziano ad avere qualche rimpianto per le occasioni offensive create e mai concretizzate. Per molti serve un cambio in attacco e chi sta deludendo in questo momento è soprattutto il francese Ikoné. L’attaccante potrebbe partire a fine stagione, e al suo posto la dirigenza potrebbe puntare su un profilo interessante come quello di Rémi Oudin.

Un francese al posto di un altro francese dunque per Italiano. Attualmente al Lecce, il trequartista ha messo a segno 3 reti in campionato con i salentini e rappresenta un jolly offensivo. Può giocare sia a destra che a sinistra in un tridente, ma anche sulla trequarti. Inoltre il suo costo è molto basso (circa 6 milioni di euro). La viola potrebbe puntare su di lui la prossima stagione, un profilo di qualità e di prospettiva, a costi contenuti.

Bocciatura per Ikoné: il francese delude ancora

Ancora una partita deludente per Ikoné. L’attaccante francese, durante l’ultima uscita stagionale è stato protagonista di una pessima prestazione. Il calciatore, del quale nessuno mette in dubbio le doti tecniche e atletiche, continua a deludere e a fine stagione potrebbe perdere il posto da titolare. Contro la Roma è parso spento, nonostante le prime promettenti galoppate. Poi il nulla.

Tante scelte sbagliate, zero tiri e zero assist nel suo ingresso a secondo tempo. E’ solo l’ultima di tante prove deludenti. Alla Fiorentina serve più continuità e qualità in attacco, ecco perché la dirigenza potrà muoversi in estate per cercare un sostituto.