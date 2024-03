“Milan, Moncada ha convinto Ancelotti: ‘Ve lo regaliamo’ | La stella del Real Madrid in rossonero a costo zero”

Il Milan pesca dal Real Madrid. La dirigenza ha convinto Ancelotti a cedere la stella: affare a costo zero.

L’asse Milan-Real Madrid è sempre attiva. I colpo Theo Hernandez e Brahim Diaz lo dimostrano, e anche il recente scambio di informazioni per Arda Guler aveva interessato le due società sempre in ottimi rapporti. Soprattutto quando c’è una leggenda rossonera come Carlo Ancelotti alla guida tecnica delle merengues.

Il Milan, che in estate interverrà in maniera massiccia sul mercato, guarda dunque anche in Spagna dove le occasioni certo non mancano. Proprio i blancos potrebbero fare la fortuna dei rossoneri, che sfrutterebbero un esubero del Real Madrid per rinforzarsi in maniera importante e anche limitando i costi.

Il giocatore del Real, visti i movimenti di mercato della società proprio nel suo reparto, potrebbe lasciare in estate e accasarsi al Milan, dove troverebbe un gruppo competitivo e più spazio in campo rispetto a quello concessogli al Real Madrid.

Il Real costretto a venderlo: che regalo per il Milan

In estate il Real Madrid è pronto a costruire un vero dream team. Non solo l’arrivo di Mbappé, ma anche altri campioni sono pronti a indossare la maglia dei blancos. Uno su tutti Alphonso Davis, dal Bayern Monaco, scelto per prendere il posto da titolare sulla fascia sinistra. In difesa il Real avrà il problema esuberi, e in particolare Ferland Mendy potrebbe lasciare la Spagna proprio a causa del poco spazio.

Il francese inoltre ha il contratto in scadenza nel 2025, il che obbliga il Real a cederlo entro l’estate, se non vorrà perderlo a parametro zero nel 2025. Una situazione che alletta sia la Juventus ma soprattutto il Milan, che potrebbe rinforzare la fascia sinistra a costi molto contenuti.

Milan, Mendy può arrivare al posto di Theo Hernandez

Non sarà sicuramente lo scenario preferito dai tifosi del Milan, ma in caso di addio di Theo Hernandez il diavolo potrebbe avere il sostituto già pronto. Stiamo parlando ovviamente di Ferland Mendy. Il laterale del Real Madrid infatti non troverà spazio la prossima stagione con l’arrivo di Davis.

Il suo valore è già sceso a 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere ancora visto il contratto in scadenza nel 2025. Una trattativa importante ma a costi bassi che stuzzica il Milan, che potrebbe affondare il colpo anche in caso di permanenza di Theo Hernandez. La società rossonera confida in Ancelotti per sponsorizzare l’operazione.