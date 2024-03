È questa la mia ultima parola: Inter, Marotta ha già detto addio al suo pupillo | Lo lascia partire per 160 milioni

Marotta costretto a salutare il leader della squadra. Maxi offerta da 160 milioni e addio imminente per il campione nerazzurro.

L’Inter si gode il +16 dalla seconda in campionato e punta alla Champions League. In un anno ricco di soddisfazioni per gli uomini di Inzaghi, anche dal punto di vista del mercato, rimangono alcuni dettagli però da limare. Con la testa l’inter infatti deve rimanere concentrata sul campo, dove arriverà sicuramente la festa scudetto ma l’obiettivo adesso è la Champions.

Discorsi extra campo che riguardano sia il mercato, che alcuni rinnovi, che Inzaghi vuole tenere il più lontani possibile. Sarà però inevitabile non sedersi a parlare di rinnovo per alcuni big dell’Inter, adesso fortemente corteggiati dai top club europei.

Marotta sembra aver già messo le mani avanti, con grande onestà, affermando che in caso di offerta l’Inter dovrà per forza valutare la situazione complessiva. Intanto la mancata firma per il rinnovo spaventa i tifosi e squadra come il PSG puntano al capitano nerazzurro per la prossima stagione. Cifre sul tavolo che difficilmente la dirigenza nerazzurra potrebbe rifiutare.

Inter, ancora niente firma: mancano i soliti 2 milioni di euro

Ancora 2 milioni di euro di differenza. Da un anno a questa parte l’Inter e Lautaro Martinez proprio non riescono ad arrivare a un accordo sul rinnovo di contratto. Tantissime belle parole, da leader e bandiera da parte di Lautaro, attestati di stima dei dirigenti, eppure la situazione di impasse non cambia.

Dallo scorso anno infatti l’argentino chiede 10 milioni di euro, ma l’Inter ne offre 8. E la soluzione dei bonus per arrivare ai 10 milioni, come si è scritto in questi ultimi mesi, non sembra mai trovare riscontri concreti. In questo contesto i top club europei iniziano a fiutare aria di divorzio. Tra tutti, il PSG, che deve rimpiazzare Mbappé e vuole fare spesa in Serie A.

PSG, occhi su Lautaro: pronta un’offerta milionaria

A un’offerta da 150-160 milioni la sensazione è che l’Inter non potrebbe dire no. Soprattutto considerando la trattativa in fase di stallo per il rinnovo di Lautaro Martinez. Lo aveva detto di recente anche Marotta, il quale su un possibile assalto del PSG sui top dell’Inter, aveva risposto che si trattava di una quotidianità con cui fare l’abitudine.

Anche in Premier League l’argentino ha tanti estimatori, ma i francesi forti della cessione di Mbappé avrebbero più potenza economica, e anche un contratto milionario pronto per Lautaro, ben oltre i 10 milioni a stagione che i nerazzurri non riescono a garantirgli al momento.