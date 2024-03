City Group: il Manchester City ingaggia il 14enne Cavan Sullivan

Il Manchester City ha ingaggiato l’americano wonderkid Cavan Sullivan, trequartista nato a Philadelphia il 28 settembre 2009, in Pennsylvania, di origini tedesche, ex Real Madrid, Bayern e Borussia Dortmund negli ultimi anni.

Ecco quanto scritto da Fabrizio Romano:

“I talenti americani potranno entrare in City nei prossimi anni a causa delle regole di età ma l’accordo è in vigore. Farà parte della City Academy, continuando a spingere con un enorme lavoro sui talenti per il presente e il futuro del club… Tempo di firmare e si parte, presto!”.